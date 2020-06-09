شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية مصارف لبنان تنتقد الأرقام الحكومية المقدمة لصندوق النقد الدولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت جمعية مصارف لبنان اليوم الثلاثاء إن الأرقام التي تقدمها الحكومة في المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج للإصلاحات لا تشكل أساسا سليما لإنقاذ الاقتصاد.
وقالت الجمعية في بيان إن بيروت تجاهلت مساهماتها في خطة الإنقاد، مضيفة أنه يجب تفادي المساس بودائع اللبنانيين.
وانتقدت الجمعية بقوة خطة بيروت التي تدعو إلى استخدام رؤوس أموال وودائع البنوك لتغطية خسائر كبيرة للقطاع المالي.
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