شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش اليمنى تشن هجوما على مواقع المليشيا فى صرواح وتحرر مواقع جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت قوات الجيش اليمنى، اليوم الثلاثاء، هجوما على مواقع تمركز مليشيا الحوثى فى جبهة صرواح غربى محافظة مأرب.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبرنت)، أن قوات الجيش تمكنت خلال الهجوم، من تحرير عدد من المواقع فى الجبهة، عقب فرار جماعى لعناصر المليشيا الحوثية.



تزامنا مع ذلك، قصفت مدفعية الجيش ومقاتلات تحالف دعم الشرعية، مواقع وتعزيزات المليشيا المتمردة القادمة إلى منطقة المواجهات، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيا الحوثية، وتدمير آليات تابعة لها.