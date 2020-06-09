شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال زعيم ميليشيا بدارفور فى أفريقيا الوسطى وتسليمه لـ"الجنائية الدولية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر مصدر بحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى أن زعيم الميليشيا في إقليم دارفور السوداني علي قشيب اعتُقل في جمهورية أفريقيا الوسطى ونُقل إلى لاهاي، حيث إنه مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية ليواجه جرائم حرب.

وقال المصدر إن طائرة تقل قشيب غادرت اليوم الثلاثاء جمهورية أفريقيا الوسطى بعد اعتقاله في بلدة بيراو في شمال البلاد.