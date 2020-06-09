شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يجبر تلاميذ لبنان استكمال دروسهم عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فرضت الظروف التى يمر بها العالم فى الآونة الأخيرة جراء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، العديد من القيود فى مجالات الحياة المختلفة و منها الدراسة، حيث بدأت دول العالم الان اللجوء إلى استخدام الأنترنت عن طريق "التعلم عن بعد"، و بالأخص فى الدول العربية و منها لبنان التى بدأ بها الطلاب تلقى دروسهم عن بعد من خلال مكالمات الفيديو مع مدرسيهم من خلال الموبايل و الأجهزة اللوحية.



طفل يدرس عن بعد من المنزل

و رصدت الفصول الدراسية خالية، جراء القيود التى فرضتها السلطات اللبنانية بتعليق الدراسة، و لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد ، و الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى.



طفل يدرس عن بعد من خلال الموبايل Advertisements

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 1368 حالة، ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بى سى آر) التى أجريت فى المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة.



الفصول الدراسية خالية بالمدارس

وذكرت الوزارة – فى بيان لها، أن عدد الفحوصات المخبرية التى أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 1564 فحصا شملت المقيمين داخل لبنان والعائدين من الخارج فى رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.



الفصول الدراسية خالية مع أزمة كورونا

و من جهته، قال رئيس الوزراء اللبنانى حسان دياب، إن حكومة بلاده بدأت الاستعدادات والتحضيرات من أجل إطلاق موسم السياحة فى لبنان، وذلك فور اتخاذ قرار فتح المطار وإعادة حركة الطيران، وذلك لإنعاش القطاع السياحى والحركة الاقتصادية خلال فصل الصيف مع اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية والصحية لمنع انتشار وباء كورونا.