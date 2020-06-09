كورونا.. وفاة في الصومال و14 إصابة بالأردن

عواصم عربية / الخليج 365

أعلن الصومال، الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة بكورونا، فيما رصدت الأردن 14 إصابة بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة الصومالية، بتسجيل وفاة واحدة، و48 إصابة، إضافة إلى تعافي 19 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألفين و416، منها 85 وفاة، و489 حالة تعاف.

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وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 14 إصابة، إضافة إلى تعافي 30 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 845، منها 9 وفيات، و657 حالة تعاف.

وحتى عصر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 7 ملايين و246 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 409 آلاف، وتعافى أكثر من 3 ملايين و566 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.