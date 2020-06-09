المغرب يشرع في إجلاء العالقين بالخارج خلال 48 ساعة

الرباط/ أحمد بن الطاهر/ الخليج 365

يشرع المغرب، في إجلاء مواطنيه العالقين بالخارج، بسبب فيروس كورونا، في غضون الـ48 ساعة المقبلة، بحسب وزير الخارجية ناصر بوريطة.

جاء ذلك في كلمة للوزير المغربي، بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، مساء الثلاثاء.

وقال بوريطة: "خلال الـ48 ساعة المقبلة، سنشرع في إعادة العالقين في إسبانيا، وبعدها سنعيد مواطنينا العالقين في تركيا وفرنسا ودول الخليج، ثم في الدول الإفريقية"، دون ذكر توقيتات تفصيلية.

وخلال الشهر الماضي، أجلى المغرب، مواطنيه العالقين بكل من الجزائر، ومليلية الواقعة تحت الإدارة الاسبانية وتطالب الرباط باسترجاعها، على خلفية تدابير مواجهة انتشار كورونا.

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وفي 7 مايو/أيار الماضي، قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال لقاء تلفزيوني، إن هناك 27 ألفا و850 مغربيا عالقون في الخارج، وعودتهم "حتمية لا ريب فيها".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة المغربية ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 8 آلاف و408، بينها 208 وفيات، و7 آلاف و423 حالة تعاف.

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