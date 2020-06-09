أول زيارة منذ كورونا.. 4 وزراء جزائريين يصلون موريتانيا

نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365

بدأ وفد جزائري رفيع المستوى، الثلاثاء، زيارة لموريتانيا، وهي الأولى لمسؤولين بارزين منذ انتشار فيروس كورونا قبل أشهر.

ومن المقرر أن يجري الوفد الجزائري لقاءات مع عدد من المسؤولين الموريتانيين، وفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.

ويضم الوفد الجزائري، وزير الخارجية صبري بقدوم، وزراء المالية عبد الرحمن راوية، والتجارة كمال زريق، والصحة عبد الرحمن بن بوزيد، والمدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية محمد شفيق مصباحى، بحسب الوكالة.

ووفق المصدر ذاته، استقبل وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وعدد من المسؤولين الحكوميين، الوفد الجزائري بمطار نواكشوط الدولي.

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وتعتبر هذه الزيارة الأولى (لم تحدد مدتها) لوفد جزائري ودولي لنواكشوط، منذ انتشار وباء كورونا قبل أشهر.

وحسب وكالة الأنباء الموريتانية، تتصدر جدول أعمال الزيارة التعاون في مجال مكافحة فيروس كورونا.

وافتتح البلدان، في أغسطس/ آب 2018، أول معبر حدودي بري يربط بين البلدين عند مدينتي تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية، بهدف زيادة التبادل التجاري، وتسهيل تنقل الأشخاص، وتعزيز التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب.

ومكن المعبر الحدودي الجديد بين البلدين التجار الجزائريين من الشروع في عمليات التصدير مباشرة، ونقل السلع عبر شاحنات ذات مقطورات إلى موريتانيا.

وترتبط موريتانيا والجزائر بحدود برية يناهز طولها 460 كلم، وتنشط على حدود البلدين، العديد من شبكات التهريب والتجارة غير المشروعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.