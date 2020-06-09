الجيش اليمني: تحرير مواقع وتدمير مخزني أسلحة للحوثيين بمأرب

اليمن/ الخليج 365

أعلن الجيش اليمني، الثلاثاء، تحرير مواقع ومرتفعات ودمر مخزني أسلحة لمسلحي جماعة "الحوثي"، إثر مواجهات بين الطرفين في محافظة مأرب (شرق).

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان: "شنّت قوات الجيش الوطني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية (التحالف العربي بقيادة الجارة السعودية) هجوما مباغتا على مواقع ومرتفعات كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية، في مديرية صرواح غربي مأرب".

ونقل المركز عن مصدر عسكري (لم يسمه) قوله إن "أفراد الجيش الوطني تمكنوا من تحرير مواقع ومرتفعات في جبهة صرواح (لم يذكرها)، وألحقوا بالمليشيات الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة".

وأضاف أن "مدفعية الجيش ومقاتلات التحالف استهدفتا تعزيزات ومواقع متفرقة للمليشيات الحوثية في المديرية، ما أسفر عن تفجير مخزني سلاح وتدمير ثلاثة أطقم وعربتين، إضافة إلى سقوط عدد من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح".

Advertisements

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الحوثيين بشأن ما أعلنه الجيش اليمني.

ويشهد اليمن، للعام السادس، حربا خلفت إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

وأفادت الأمم المتحدة، أواخر العام الماضي، بأن النزاع أدى إلى مقتل وجرح 70 ألف شخص، فيما تقدر تقارير حقوقية القتلى فقط بما لا يقل عن 100 ألف.

ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.