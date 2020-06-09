جسر الملك فهد ينفي فتح الجسر لبعض الحالات

نفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد ما تم تداوله من أنباء بشأن إعادة تشغيل الجسر لبعض الحالات اعتبارا من يوم غدٍ الأربعاء الموافق 10 يونيو 2020.

جاء ذلك في تغريدة على الحساب الرسمي للمؤسسة العامة للجسر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الثلاثاء.