الشيخ مفرح الهديبي يحتفل بزواج رشيد ووائل

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احتفل الشيخ مفرح بن عبدالله الهديبي بزواج اثنين من ابناءه وهم الأستاذ رشيد والأستاذ وائل في مناسبة اقتصرت على اشقاء وابناء عمومتهما والذي لا يتجاوز عددهم 15 شخص وذلك في مجلسهم العامر بمحافظة الجموم
وكان العريسان يترقبان زفافهما بوصفه أهم يوم في حياتهما يحتفلان به أمام مئات من المدعوين السعداء.
ولكن جائحة فيروس كورونا فرضت تغييراً لخططهما، ولكن الحب اقوى من كورونا فبدلاً من ذلك عقد العريسان قرانهما في حفل لم يحضره سوى 15 شخص من أفراد الأسرة القريبين. وتابع باقي الأقارب مراسم الزواج على الهواء عبر لايف قبيلة الهدبه من منازلهم .. متمنين لهم حياة زوجية سعيدة
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