شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكي: إيران حاولت استهداف السعودية.. وحظر تسليحها ضرورة للمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك، خلال جلسة على الإنترنت، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن تعمل على تجديد قرار حظر السلاح على إيران

وأكد هوك أن “العقوبات على طهران أدت إلى نتائج ممتازة.. حرمنا النظام الإيراني من مليارات الدولارات بفضل العقوبات”.

وشدد هوك على أن “عدم تسليح إيران يسهم في جلب الاستقرار للشرق الأوسط”، مذكّراً بأن “إيران ترعى الإرهاب وحاولت استهداف السعودية”.

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وأضاف: “منع تسلح إيران يحول دون مهاجمة جيرانها عبر وكلائها”، مشيرا إلى أن الرئيس ترمب سيواصل الضغط وعلى إيران التجاوب.

وأضاف أن “إيران هي في صدارة الدول في مجال رعاية الإرهاب”، مضيفاً أن “رفع حظر التسلح عن طهران سيوفر لها فرصة لزعزعة استقرار المنطقة “. وذكّر بأن الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إن عدم تمديد حظر التسلح “انتصار لإيران”.

واعتبر هوك أن “إيران دولة معزولة ولا تحظى بدعم دولي”، موضحاً أن خلاف واشنطن “مع بعض الدول حول إيران تكتيكي وليس جوهرياً”. وتابع: “روسيا والصين تريدان بيع السلاح لإيران ولا يناسبهما قرار الحظر”.

واعتبر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، “كان قوياً جداً على إيران”، مضيفاً أن “النظام الإيراني يرزح تحت ضغط كبير والباب مفتوح للدبلوماسية”.