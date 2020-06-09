شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار أول رخصة إلكترونية خاصة بـ«قوارب الصيد» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنه تم إصدار أول رخصة إلكترونية (رخصة خاصة بقوارب الصيد) لأحد المستفيدين.

وأوضحت الوزارة أن المستفيد تمكن من تقديم الطلب عن بعد في بوابة الخدمات الالكترونية للثروة السمكية، وذلك لإصدار رخصة صياد حرفي وتسجيل رقم للرخصة، ليستفيد من تسجيل القوارب التابعة له وإصدار رخصها، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من الخدمات الالكترونية الأخرى للصيادين وتشمل (إصدار وتجديد رخص عمال الصيد “السعودي، الاجنبي” – تغيير نشاط الصيد).

الجدير بالذكر أن الوزارة تعمل على إطلاق المزيد من الخدمات باستمرار للوصول إلى أتمتة كاملة لأعمال الوزارة في جميع القطاعات، ويمكن الاستفادة من الخدمات بزيارة الرابط: (اضغــط هـــنا).