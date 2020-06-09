المغرب يسحب قنصله بطلب من #الجزائر بعدما وصفها بأنها "بلد عدو"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الجزائرية الثلاثاء أن الجزائر طلبت سحب القنصل المغربي في وهران وقد غادر فعلا، على خلفية تسببه بأزمة بين البلدين بعدما وصف الجزائر بأنها "بلد عدوّ" خلال لقائه رعايا مغاربة منتصف أيار/مايو.

وأكد محند أوسعيد بلعيد في مؤتمر صحافي لوسائل الاعلام المحلية "القنصل المغربي غادر فعلا التراب الوطني وفعلا طلبنا سحبه لأنه تجاوز حدوده، وحدود اللياقة وحتى الأعراف الدولية".

وأضاف "تصرف القنصل المغربي لم يكن مستغربا، لأنه كما علمنا هو ضابط في المخابرات ".

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في أيار/مايو فيديو تناقلته ايضا وسائل اعلام جزائرية، يظهر فيه قنصل المغرب بمدينة وهران (شمال غرب) وهو يتحدث لرعايا مغاربة تظاهروا امام القنصلية للمطالبة بترحيلهم الى بلدهم، بعدما وجدوا أنفسهم عالقين في الجزائر إثر وقف الرحلات الجوية منتصف آذار/مارس بسب انتشار وباء كورونا.

وحاول القنصل إقناع المتظاهرين بضرورة تفريق التجمع قائلا "انتم تعرفون نحن في بلد عدوّ، حتى نتكلم بصراحة".

وفي 13 أيار/مايو استدعت الجزائر سفير المملكة لديها وتم إبلاغه بأنّ "توصيف القنصل العام المغربي في وهران، للجزائر، إذا ما تأكد حصوله، على أنها +بلد عدو+ هو إخلال خطير بالأعراف والتقاليد الدبلوماسية لا يمكن بأي حال من الأحوال قبوله" كما جاء في بيان نشر في اليوم التالي.

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وتبعا لذلك طلبت الجزائر من "السلطات المغربية اتخاذ التدابير المناسبة لتفادي أي تداعيات لهذا الحادث على العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الجزائرية أن هذه الصفحة في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين "قد طويت"، موضحا "نحن نعمل لرفع المستوى حفاظا على العلاقات بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي".

وتشهد العلاقات الجزائرية-المغربية توترا منذ عقود بسبب النزاع في الصحراء الغربية، والحدود بين البلدين الجارين مغلقة منذ 1994.

وتعتبر الأمم المتحدة الصحراء الغربية "إقليما غير مستقل" في ظل غياب حل نهائي للنزاع بين المغرب والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو).

ويسيطر المغرب على غالبية أراضي الصحراء الغربية، ويريد منح المنطقة "استقلالا ذاتيا" في حين تطالب بوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة، بينما المفاوضات متوقفة منذ عدة أشهر.