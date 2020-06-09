شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس تحرير موقع جريدة الفجر المصرية ينعى جد المهندس وليد الشاذلي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ببالغ اﻷ‌سى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع جريدة الفجر المصرية، بخالص العزاء والمواساة للمهندس وليد الشاذلي، لوفاة المغفور له بإذن الله السيد حلمي عبدالمقصود (جده لوالدته)، داعيا الله عز وجل أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، ويلهم عائلته وأحبابه الصبر والسلوان.



كما تتقدم أسرة "الفجر" المصرية بأحر عبارات المواساة لأسرته، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته.

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