وونوه الملك الأردني في جلسة ترأسها لمجلس الوزراء، اليوم، أن المرحلة الجديدة التي يجب التركيز عليها هي "كيف نستطيع أن نطوّر الوضع الاقتصادي ونحمي مستقبل مواطنينا".
NASA/JAXA
وشدد الملك على أن الالتزام بالتعليمات التي تصدر عن الجهات المختصة من شأنها أن تسرع في تعافي الاقتصاد، معتبرا أن حماية المواطن ومعيشته ومستقبله مرتبطة بمدى التزامنا جميعاً.
كما أكد الملك الأردني أن الآثار السلبية التي قد تنتج عن عودة إغلاق البلد في حال عودة الوباء "هو ما سيعيدنا إلى الوراء".
ومن جهة أخرى أشاد الملك الأردني بالالتزام الذي لحظه عند فتح دور العبادة، مشددا على أهمية "الجدية"، طالبا من الجميع "العمل بالدقة التي نريدها".
وثمن الملك الأردني جهود المؤسسات الحكومية والعسكرية والأمنية على التعاون التنسيق والعمل بروح الفريق خلال الأزمة.
وحول موعد الانتخابات النيابية، نوه الملك الأردني إلى أن الوضع الوبائي وضمان المحافظة على صحة المواطنين وسلامتهم "هو الاعتبار الذي سيحكم التوقيت ضمن المحددات والاستحقاقات الدستورية وفي إطارها".
كانت هذه تفاصيل خبر الملك الأردني يتحدث عن أسوأ شيء يمكن أن يحدث في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.