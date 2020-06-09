البحرين تفرج عن ناشط حقوقي بارز

ويقضي رجب عقوبة بالسجن خمس سنوات بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد الضربات الجوية السعودية في اليمن.

​وأعلن محمد الجشي، محامي الناشط الحقوقي البارز، أن القرار تضمن أن يقضي (رجب) الفترة المتبقية من حكم السجن "في عقوبة بديلة".

وقال الجشي: "أُطلق سراح نبيل وهو في طريقه إلى المنزل، لقد تم ذلك في إطار تنفيذ عقوبة بديلة ولا تزال هناك ثلاث سنوات في الحكم الصادر بحقه".

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​ومن جانبها أصدرت عائلة رجب بيانا أكدت فيه على إطلاق سراحه: "لقد منّ الله علينا هذا اليوم بخروج أخونا العزيز نبيل رجب من السجن وذلك تحت مظلة قانون العقوبات البديلة، حيث سيقضي الثلاث سنوات المتبقية من حكمه في عقوبة بديلة محددة بضوابط قانونية".

​وتابعت: "نظرا لمعاناة أبو آدم (نبيل رجب) من ضعف شديد في المناعة مما يجعله عرضة لانتقال الفيروس مع تهديد لحياته، نعتذر للجميع عن استقبال الأخوة والأخوات المهنئين بسلامة الخروج وذلك حتى إشعار آخر"، في إشارة إلى فيروس كورونا المستجد.

​وعلقت منظمة العفو الدولية على الإفراج عن رجب، وقالت إنه "ما كان ينبغي أن يسجن رجب في المقام الأول ونطالب السلطات بإسقاط جميع التهم بحقه وبإطلاق سراح جميع الناشطين السلميين".