السودان… إحباط محاولة تهريب ذهب في ولاية نهر النيل

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ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن مدير الإدارة العامة للشرطة الأمنية أن إدارته بولاية نهر النيل تنفذ باحترافية مهنية خططها الرامية القاضية بضبط شبكات التهريب التي تتعامل بطرق غير مشروعة في السلع الاستراتيجية، مما يتسبب في تخريب الاقتصاد الوطني السوداني.
وتمكنت الشرطة في ولاية نهر النيل من إلقاء القبض على الشبكة الإجرامية وبحوزتها سبيكتا ذهب زنة 3 كيلو و500 غرام، وهما من الذهب الخالص، حاولت الشبكة تهريبها إلى العاصمة الخرطوم، ومنها إلى خارج السودان.
وأشار مدير الإدارة العامة للشرطة الأمنية في ولاية نهر النيل إلى قدرة إدارته على حماية الاقتصاد الوطني السوداني من الأنشطة غير المشروعة والحفاظ على ثروات البلاد.
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