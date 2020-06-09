أول تعليق فلسطيني على تسيير "الاتحاد الإماراتية" رحلة طيران ثانية "نادرة" إلى إسرائيل

وقال اشتيه إن الإمارات لم تُنسق مع حكومته، بشأن أي مساعدات محتملة، تحملها طائرة إماراتية، من المقرر أن تهبط مساء اليوم في مطار بن غوريون الإسرائيلي.

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ونقلت وكالة "سما"، مساء اليوم الثلاثاء، عن اشتية، أنه "لا علم لنا بتلك المساعدات، وقد سمعنا عنها من وسائل الإعلام، ولم ينسق معنا بشأنها، ونُرحب بأي مساعدات دولية لنا، لكن بعد التنسيق والحديث معنا مباشرة".

سبق أن أعلنت شركة الاتحاد الإماراتية للطيران عن تسيير رحلة طيران "نادرة" إلى إسرائيل.

وقالت متحدثة باسم شركة الاتحاد للطيران في أبوظبي، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، إن الشركة ستسير رحلة ثانية نادرة من نوعها إلى إسرائيل، اليوم الثلاثاء، لتنقل مساعدات طبية لتسليمها إلى الفلسطينيين.

وسيرت الشركة المملوكة للدولة الإماراتية أول رحلة معروفة تقوم بها شركة إماراتية إلى إسرائيل، يوم الـ19 من مايو/أيار.

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نقلت الرحلة إمدادات لمساعدة الفلسطينيين على مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد أن قام منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط بتنسيق شحنة تزن 16 طنا من الإمارات.

لكن السلطات الفلسطينية رفضت تسلم تلك الشحنة، قائلة إنها لم تنسق معها في إدخالها. ولم يتضح ما حدث منذ ذلك الحين فيما يتعلق بالشحنة الأولى. ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم السلطة الفلسطينية للتعليق.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد للطيران لـ"رويترز" في رسالة بالبريد الإلكتروني إن رحلة اليوم، مثل الرحلة الأولى، ستكون للشحن فقط وبدون ركاب.

وقالت: "تواصل الاتحاد للطيران تسيير رحلات إنسانية توفر المساعدات المطلوبة بشدة لدول داخل نطاق شبكتها وخارجه".

ولا ترتبط إسرائيل بعلاقات دبلوماسية مع الإمارات أو أي من دول الخليج العربية الأخرى، وليست هناك رحلات طيران تجارية بينها.