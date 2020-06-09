إسرائيل تبيع طائرات "استخباراتية" لدول أوروبية

وأفادت صحيفة "ذا ماركر" الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل وقعت عقودا مهمة مع دول أوروبية مركزية ـ لم تسمها ـ تقضي ببيع طائرات "استخباراتية"، وذلك تعزيزا للصناعات الجوية الإسرائيلية، التي تمتلك قدرات تكنولوجية عالية.

وأكدت الصحيفة العبرية أن هذه الطائرات يتم تطويرها وتحديثها في وحدة "التا" التابعة للصناعات الجوية الإسرائيلية، وهي طائرات بأنظمة ذات أهمية استراتيجية، فهي مخصصة لرجال الأعمال أو لأهداف استخباراتية.

وأوضحت الصحيفة ذات الطابع الاقتصادي، أن التكنولوجيا الإسرائيلية تعتمد على تصغير أنظمة الاستشعار، إلى جانب تطوير التطبيقات التي تعتمد على الذكاء الصناعي، حيث يتم تطوير أنظمة استخباراتية تم دمجها في الطائرات.

وتتميز هذه الطائرات "الاستخباراتية" ـ على حد وصف الصحيفة العبرية ـ بأن لديها القدرة على الرحلات الطويلة، وتكاليف صيانة منخفضة، فضلا عن نظام إنذار مبكر ومميزات أخرى استخباراتية.