القاهرة - سبوتنيك. ونقل راديو موزاييك التونسي عن الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، مراد التركي قوله إن "النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 فتحت بحثا إثر إشعار ورد من مركز الحرس البحري بصفاقس مفاده العثور على 20 جثة لأجانب تطفو على البحر بعمادة القراطن بقرقنة".
وبحسب موازييك، "أفادت التحريات الأولية بأنّ مركبا انطلق في الليلة الفاصلة بين 4 و 5 حزيران/يونيو من سواحل صفاقس في اتجاه السواحل الإيطالية وعلى متنه 53 مجتازا من مهاجرين غير نظاميين، وتكثف الفرق الأمنية بمنطقة الحرس البحري بقرقنة بمعاضدة من وحدات جيش البحر والاستعانة بغواصين لانتشال بقية الجثث".
كانت السلطات التونسية أعلنت، في أيار/مايو الماضي، إحباط عمليتي هجرة غير شرعية باتجاه أوروبا، وأوقفت 59 شخصا في صفاقس.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات التونسية تنتشل جثث 20 مهاجرا قبالة سواحل صفاقس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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