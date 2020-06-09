السعودية تعلق على تمديد اتفاق "أوبك+"

وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء السعودي أكد مجددا، اليوم الثلاثاء، اتفاق "أوبك+" لخفض إمدادات النفط ودعوة المجموعة جميع منتجي النفط الرئيسيين إلى المشاركة في استقرار سوق النفط.
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وقال الوزير في تصريحان نقلتها قناة "الإخبارية" السعودية إن:
"التخفيضات الطوعية ساهمت في تحسن الأسعار خلال حزيران/ يونيو".
وتابع أن "أوبك+ بحاجة إلى لعب دور استباقي لإعادة التوازن في السوق، والتزام الدول الأعضاء سيفرض نفسه على أسواق النفط".
وارتفع النفط، اليوم الاثنين، بعد أن اتفق كبار المنتجين على تمديد اتفاق خفض إنتاجي غير مسبوق حتى نهاية يوليو/ تموز، ومع بلوغ واردات الصين من الخام أعلى مستوياتها على الإطلاق في مايو/ أيار.
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