السعودية تسجل 3288 اصابة جديدة بكورونا

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"الخليج 365" من الرياض: أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3288 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ليبلغ الإجمالي 108571 حالة.

وكشف التقرير اليومي عن حالات كورونا، أنه تم رصد 1815 حالات تعافٍ جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 76339 حالة.

كما سجلت وزارة الصحة، 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 783 حالة وفاة.

وبلغت الحالات النشطة في السعودية 31449 حالة، فيما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 1686.

وبين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودي الدكتور محمد العبد العالي أن المخالطة هي السبب الرئيسي بإرتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا، وبين أنه تم زيادة أسرة العناية المركزة وسيتم زيادتها احتياطا ً لإستيعاب أي احتياج في أي منطقة بالمملكة.

وكانت الداخلية السعودية، أعلنت تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يوماً، تبدأ من 6 يونيو حتى 20 من الشهر نفسه، بناء على التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية بعد مراجعتها للوضع الوبائي، ونسب الإشغال المرتفعة لأقسام العناية المركزة.

في حين، كشف مصدر مسؤول في الداخلية، باستمرار مراقبة عدد الحالات الحرجة في مدينة الرياض، التي تشهد ارتفاعاً مستمراً خلال الأيام الأخيرة، وذلك استعداداً لأخذ الإجراء المناسب في حال استمر هذا الارتفاع.

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إغلاق 71 مسجد في المملكة

أكد وزير الشؤون الدينية والدعوة والإرشاد السعودي عبد اللطيف آل الشيخ في حسابه على تويتر، أن عدم التزام بعض المصلين بالاحترازات الصحية نتج عنه تسجيل إصابات بفيروس كورونا في بعض المساجد.

وكتب: "عدم التزام البعض بالبرتوكولات والاحترازات الصحية نتج عنه تسجيل إصابات بفيروس كورونا في بعض المساجد، ما أدى ذلك إلى إغلاق 71 مسجدا احترازيا في مختلف مناطق المملكة وجاري العمل على تعقيمها".

مجلس الوزراء يشدد على مواصلة الالتزام بالإجراءات الإحترازية

إلى ذلك، شدد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدها اليوم (الثلاثاء)، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، - عبر الاتصال المرئي - على المواطنين والمقيمين بضرورة متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة «كورونا»، وعلى أهمية قيام الأجهزة الرقابية والجهات المختصة بمتابعة تطبيقها ميدانياً، بما يسهم في حماية صحة الجميع، وتقليل أعداد المصابين، وتابع مجلس الوزراء مراحل العودة إلى الأوضاع الطبيعية بشكل تدريجي في جميع مناطق المملكة القائمة على التباعد الاجتماعي.

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