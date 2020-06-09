تحالف العبادي: العراق لا يحتاج هذا الكم من قوات التحالف

بغداد/علي جواد/ الخليج 365

قال "تحالف النصر" الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الثلاثاء، إن العراق "لا يحتاج هذا الكمّ من قوات التحالف الدولي المتواجدة في البلاد".

جاء ذلك في بيان للتحالف (42 مقعداً في البرلمان من أصل 329)، قبل يوم من بدء الحوار الاستراتيجي مع واشنطن، المقرر الأربعاء والخميس.

واعتبر التحالف أن "قضية الوجود العسكري الأجنبي والأمريكي تحديداً استدعته ظروف محاربة داعش".

وأوضح أن "العراق اليوم لا يحتاج إلى هذا الكمّ من القوات، يحتاج فقط إلى عدد محدود لأغراض التدريب والدعم اللوجستي والاستخباري لمحاربة الإرهاب الذي يمتد ويتداخل إقليمياً دولياً".

و نهاية 2011، غادرت القوات الأمريكية العراق بشكل كامل، بعد 8 سنوات من الاحتلال عقب الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.

وعادت تلك القوات إلى العراق عام 2014 عندما اجتاح تنظيم "داعش" الإرهابي ثلث مساحة العراق، وذلك بناء على طلب من حكومة بغداد برئاسة نوري المالكي، آنذاك.

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وانتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، ولا إحصائية حديثة بشأن القوات حاليا.

والإثنين، طالب الزعيم الشيعي في العراق مقتدى الصدر، في بيان، الولايات المتحدة، بسحب قواتها "المحتلة" من بلاده.

ومن المقرر أن يبدأ الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، الأربعاء والخميس، لبحث مصير الوجود العسكري والتعاون الاقتصادي والسياسي، بحسب بيان سابق للحكومة العراقية التي تشكلت مجددا الشهر الماضي.

وتصاعدت حدة الخلاف بين رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي والإدارة الأمريكية، على خلفية مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بغارة جوية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وعقب الغارة الجوية، طلب عبد المهدي من البرلمان التصويت إصدار قرار إلزامي لإخراج قوات التحالف من البلاد، وهو ما تم بالفعل، لكن واشنطن قالت إنها لاتتعامل مع قرارات تصدر من حكومة مستقيلة.



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