الجزائر.. 316 مليون دولار خسائر إلغاء 17 ألف رحلة طيران

الجزائر / حسان جبريل / الخليج 365



قالت شركة الخطوط الجوية الجزائرية (حكومية)، الثلاثاء، إن خسائرها جراء فيروس كورونا بلغت 38 مليار دينار (316 مليون دولار)، بعد إلغائها ما يزيد عن 17 ألف رحلة منذ مارس/ آذار الماضي.



جاء ذلك، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم الخطوط الجزائرية أمين أندلسي لـ "الخليج 365".



وفي 19 مارس/ آذار 2020، أغلقت الجزائر مجاليها الجوي والبحري أمام الملاحة التجارية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، أوقفت الشركة بموجبه رحلاتها الدولية والداخلية.



وذكر "أندلسي" أن الخطوط الجزائرية، تعتزم إعادة إطلاق الرحلات بنسبة 30 بالمئة من نشاطها الطبيعي، وستكون الأولوية لأصحاب الحجوزات التي تأجلت، حيث ستبقى سارية المفعول.



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ولم يقدم المسؤول الملاحي، تفاصيل عن موعد استئناف الرحلات مجددا.



وعن عمليات إجلاء الجزائريين العالقين بالخارج، ذكر أن الشركة قامت بإجلاء أكثر من 8 آلاف جزائري منذ مارس الماضي حول العالم.



وتسير الخطوط الجزائرية رحلات إلى نحو 43 وجهة دولية، في إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، إضافة إلى 32 وجهة داخلية.



وتبدأ الجزائر اعتبارا من الأحد المقبل، مرحلة ثانية من رفع الحجر الصحي المفروض منذ مارس الماضي، تتضمن فتح أنشطة تجارية واقتصادية.



وحتى مساء الإثنين، سجلت الجزائر 10 آلاف و265 إصابة، منها 715 وفاة، و6 آلاف و799 حالة تعاف.

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