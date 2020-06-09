سلطنة عمان.. وقف السياحة في 4 مدن

مسقط / الخليج 365
قررت السلطات العمانية، الثلاثاء، إغلاق محافظة ظفار والجبل الأخضر وجبل شمس وولاية مصيرة أما السياحة، بدءا من 13 يونيو/ حزيران الجاري، إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، ضمن إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.
تأتي الإجراءات، نظرا لحلول موسم السياحة الصيفية في السلطنة، حيث قررت اللجنة المعنية بمحاربة كورونا منع أي تجمعات أو أنشطة سياحية في تلك المدن، بحسب وكالة الأنباء العمانية.
وأوضحت أنه سيتم تقييم الوضع حسب المعطيات الوبائية لكل منطقة على حدة.
كما قررت اللجنة، إعادة فتح حزمة جديدة من الأنشطة التجاريّة والصناعة ابتداءً من يوم 10 يونيو، وستقوم الجهات المختصة بالإعلان عن تفاصيلها، والاشتراطات الصحية اللازمة لمزاولتها.
وحتى الثلاثاء، وصلت إصابات كورونا في البلاد، إلى 18 ألفا و198، بينها 83 وفاة، فيما شفي 4.152.
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