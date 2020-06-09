الشرطة الفلسطينية تسمح بمغادرة 7 إسرائيليين بالتنسيق مع الصليب الأحمر

زين خليل/الخليج 365-

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الشرطة الفلسطينية، سمحت، الثلاثاء، لـ 7 إسرائيليين بمغادرة مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عوضا عن التنسيق الأمني المباشر.

وقالت قناة "كان" الرسمية إن "سبعة إسرائيليين دخلوا صباح الثلاثاء بشكل غير مقصود، إلى مدينة قلقيلية وسُمح لهم بالخروج من المدينة بسلام".

ودخل الإسرائيليون السبعة المدينة في ثلاث سيارات تحمل لوحات إسرائيلية، قبل أن توقفهم الشرطة الفلسطينية، التي سمحت لهم لاحقاً بمغادرة المدينة، وفق المصدر ذاته.

ونقلت القناة عن مسؤول فلسطيني لم تسمه إن الواقعة شهدت تنسيقاً مع الصليب الأحمر، وليس مع إسرائيل، كما في السابق.

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وأوقفت السلطة الفلسطينية التعاون والتنسيق الأمني مع إسرائيل الشهر الماضي، احتجاجاً على سعي الأخيرة لضم مستوطنات بالضفة الغربية.

وأعلنت السلطة الفلسطينية لاحقا أنه "لن يتم التنسيق في حالات خروج إسرائيليين، مع ضباط اتصال إسرائيليين بل مع عناصر الصليب الأحمر العاملة بالمنطقة".

وتعتزم إسرائيل، بداية من يوليو/ تموز المقبل، ضم غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.