جمعيات تركية ترسل مساعدات إنسانية إلى إدلب السورية

هطاي / الخليج 365

أرسلت عدة جمعيات خيرية تركية إلى جانب أشخاص محسنين، 3 شاحنات تحمل مساعدات إنسانية إلى محافظة إدلب السورية عبر تركيا.



وذكر مراسل الخليج 365، الثلاثاء، أن الشاحنات دخلت الأراضي السورية، عن طريق معبر "جيلوه غوزو" في ولاية هطاي جنوبي تركيا، والذي يقابله من الجانب السوري معبر "باب الهوى".

وأوضح، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن المساعدات المكونة من مياه وطحين وأغذية مجففة، ستوزع على المحتاجين في إدلب وريفها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.