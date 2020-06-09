العراق.. التحالف الدولي يتعهد بمواصلة دعم "البيشمركة"

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

تعهد التحالف الدولي لمحاربة "داعش" الإرهابي، الثلاثاء، بمواصلة تقديم الدعم لقوات "البيشمركة" التابعة لإقليم كردستان شمالي العراق، وبالأخص في مجال التدريب.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، مع وفد من التحالف الدولي، برئاسة نائب قائد قوات المهام المشتركة، الجنرال جيرالد ستريكلاند.

ووفق بيان صادر عن حكومة الإقليم، تلقت الخليج 365 نسخة منه، بحث الطرفان "أهمية تعزيز التنسيق بين البيشمركة والتحالف الدولي والجيش العراقي للتصدي لتهديدات تنظيم داعش".

ونقل عن ستريكلاند قوله إن "التحالف الدولي (تقوده واشنطن) سيواصل تقديم الإسناد والمساعدة لقوات البيشمركة، وبالأخص في مجال التدريب العسكري".

من جانبه، أشار بارزاني إلى عملية الإصلاح التي تجريها حكومته وخاصة في وزارة البيشمركة، بحسب المصدر نفسه.

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كما شدد بارزاني على "ضرورة حسم الخلافات العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد، بصورة عادلة وجذرية استنادا إلى الدستور".

وتخوض بغداد وأربيل مباحثات منذ أسابيع، لحل الخلافات العالقة بينهما منذ سنوات، في مقدمتها المناطق المتنازع عليها بين الجانبين وإدارة الثروة النفطية.

وانقطع التنسيق بين القوات العراقية والبيشمركة منذ 2017 عندما توترت العلاقات بينهما، ما أثر سلبا على جهود محاربة تنظيم "داعش" في المناطق المتنازع عليها وخاصة كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق).

وبالأشهر الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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