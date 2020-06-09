كورونا.. 37 وفاة بالسعودية و22 في العراق

عواصم عربية/ الخليج 365

أعلنت السعودية، الثلاثاء، تسجيل 37 وفاة بفيروس كورونا، فيما رصد العراق 22 حالة، بينما لم تسجل تونس، لليوم السادس على التوالي أي إصابة بالوباء.

ففي السعودية، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 3 آلاف و288 إصابة بالفيروس، و37 وفاة، وألف و815 حالة تعاف.

وأوضحت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 108 آلاف و571، بينها 783 وفاة، و76 ألفا و339 حالة تعاف.

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وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 787 إصابة، و22 وفاة، إضافةً إلى 259 حالة تعاف.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 14 ألفا و268، بينها 392 وفاة، و5 آلاف و831.

أما تونس، فلم تسجل، لليوم السادس على التوالي، أي إصابة بالفيروس، ليستقر العدد الجملي للمصابين عند 1087.

وبحسب بيان لوزارة الصحة، سجلت البلاد إجمالا 982 حالة تعاف من الفيروس، فيما استقرت الوفيات عند 49.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.