شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: بدء المرحلة الثالثة من «المسح النشط ».. والفحص مجانا للجميع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم (الثلاثاء)، بدء المرحلة الثالثة من المسح النشط لتقصي الفيروس في المملكة، حيث بإمكان الجميع حجز الموعد عبر تطبيق “صحتي”، وإجراء المسحة، ثم تلقي نتيجة الفحص.

وأوضح العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا في المملكة، بأنه بإمكان مستخدمي التطبيق، الاستفادة من خدمة الفحص المخبري الدقيق “المسحة” الخاص بكورونا المقدمة في مراكز صحية متخصصة ووحدات متنقلة.

وتجدر الإشارة إلى أن خدمات تطبيق “صحتي” متاحة للمواطن والمقيم ومخالفي نظام الإقامة والعمل بشكل مجاني.