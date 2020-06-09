شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الغذاء والدواء»: لم يثبت وجود أي علاج لـ«كورونا» حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد متحدث هيئة الغذاء والدواء عمل 69 مصنع محلي لإنتاج المعقمات تنتج قرابة 3 ملايين ونصف المليون لتر أسبوعيًا.
وأضاف في المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء مع متحدث وزارة الصحة ومتحدث الخارجية، أن 9 مصانع محلية لإنتاج الكمامات تنتج مليوني كمامة يوميًا، وإجمالي الكمامات المتوفرة 25 مليون كمامة من كافة الأنواع.
وتابع قائلا: الوصول للكمامات والمعقمات بخطوتين رئيسيتين عبر تطبيق طمني من المنزل.
ولفت إلى أن الهيئة قامت خلال فترة الأزمة بـ 38910 جولة تفتيشية، تم رصد خلالها 2721 مخالفة، واستقبال 133772 اتصال بلاغ واستفسار، مشيراً إلى أنه إذا كانت الكمامة أداة مهمة لحماية الفرد، فإن الوعي هو كمامة المجتمع.
وأكد أنه حتى الآن لم يثبت أي دواء صحته بعلاج فيروس كورونا.
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