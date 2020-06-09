شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الخارجية» يكشف أعداد المواطنين العائدين من الخارج منذ بدء أزمة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية عن إجمالي المواطنين العائدين والراغبين في العودة من أكثر 51 دولة حول العالم.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء، أن إجمالي المواطنين العائدين من الخارج بلغ 47500 مواطن ومواطنة من 51 دولة، عبر 250 رحلة طيران.
وأضاف أن إجمالي عدد المتقدمين من المواطنين الراغبين في العودة من الخارج 85107 مواطن، مشيراً إلى أنه تم تأكيد بيانات 19 ألف مواطن ومواطنة لتسهيل عودتهم في شهر يونيو الجاري.
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