شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الصحة»: نتوقع ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: إن 40% من الحالات التي تم استقصائها وتبين إصابتها بفيروس كورونا، ارتبطت بوجود مخالطة مجتمعية وأغلبها لفئة الشباب.

وأضاف “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الحالات النشطة خلال الفترة الأخيرة الماضية، ارتبط بالمخالطة المجتمعية.

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وتابع قائلاً: “نتوقع ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كوروناخلال الأيام المقبلة”،مشيراً إلى أن الحالات الحرجة في المملكة بلغت 1686 حالة حتى اليوم.

وأكد أن إجمالي الفحوص المخبرية الدقيقة يقترب من مليون فحص، حيث بلغ 997673 فحص مخبري دقيق، مشيراً إلى أن فحص كورونا متاح للجميع إذا دعت الحاجة، كما أن عيادات تطمن الـ214 منتشرة في كل مناطق المملكة وتعمل على مدار الساعة للوصول بها إلى كل من يحتاجون للاطمئنان على صحتهم.

ووجه العبدالعالي رسالة إلى المجتمع قائلاً: “شكرًا لوعيكم والتزامكم.. ونعول كثيرًا على أن يقوم الجميع بحماية نفسه ومن حوله”، مؤكداً أن التقييم مستمر، لذلك متى ما وُجدت أي مخاطر فدائمًا صحة الإنسان أولًا.