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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة "زد تي إي ZTE" تكشف النقاب عن هاتفها الذكي Axon 11 SE 5G الجديد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
كشفت شركة "زد تي إي ZTE" النقاب عن هاتفها الذكي Axon 11 SE 5G الجديد، الذي يدعم تقنية الجيل الخامس 5G.
وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الجديد يشتمل على شاشة LCD مزودة بلوحة IPS قياس 6.53 وبدقة وضوح 2340 x 1080 بيكسل، وينبض بداخله معالج ميديا تيك Dimensity 800 مع جسم تبريد من الجرافيك للحفاظ على درجة الحرارة أقل من 40 درجة مئوية حتى مع تشغيل الألعاب المعقدة أثناء عملية الشحن.
ويمكن إعادة شحن البطارية سعة 4000 مللي أمبير ساعة بنسبة 50% في غضون نصف ساعة.
وتروج الشركة الصينية لهاتفها الذكي الجديد من خلال كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابيكسل وكاميرا رباعية على الجانب الخلفي؛ حيث تعمل الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل والكاميرا واسعة الزاوية للغاية بدقة 8 ميجابيكسل، ويعمل مستشعر العمق والماكرو بدقة 2 ميجابيكسل لكل منهما.
وفي أول مايو الماضي،أطلقت الشركة الصينية الهاتف الذكي Red Magic 3.
وبحسب موقع the verge التقني، فإن التغيير الكبير للجيل الثالث لهاتف Red Magic كان عبر إضافة تقنية التبريد الجديدة، حيث تعمل التقنية على ضبط درجة الحرارة أثناء استخدام الهاتف.
وبالنسبة لمواصفات الهاتف، فإنه يأتي بشاشة حجمها 6.6 إنش بدقة +FHD من نوع AMOLED ومعدل تحديث 90 هرتز بالإضافة إلى وجود منفذ سماعة رأس في الأعلى.
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