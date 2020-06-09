بارزاني يجتمع مع وفد من قوات التحالف الدولي

وحضر الاجتماع القنصل العام الأمريكي في أربيل ستيفن فاغن، جرى التباحث بشأن أهمية تعزيز التنسيق بين قوات البيشمركة وقوات التحالف الدولي والجيش العراقي للتصدي لتهديدات إرهابيي تنظيم "داعش". وفقا لموقع "حكومة إقليم كردستان".

وسلط رئيس حكومة إقليم كردستان، الضوء على عملية الإصلاح الحكومي في المجالين الإداري والمالي، ولا سيما خطوات الإصلاح في وزارة البيشمركة.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة حسم الخلافات العالقة مع الحكومة الاتحادية في بغداد بصورة عادلة وجذرية استناداً إلى الدستور.

من جانبه أكد نائب قائد قوات المهام المشتركة في التحالف الدولي على أهمية مواصلة تقديم الإسناد والمساعدة لقوات البيشمركة من قبل التحالف الدولي، وبالأخص في مجال التدريب العسكري.

واستعان العراق، حديثا، بقوات التحالف الدولي ضد الإرهاب، مجددا في تسديد ضربات خاصة تستهدف "داعش"، بعد أزمة صراع دامية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في الأراضي العراقية.