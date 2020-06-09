"الاتحاد الإماراتية" تسير رحلة طيران ثانية "نادرة" إلى إسرائيل... لهذا السبب

وقالت متحدثة باسم شركة الاتحاد للطيران في أبوظبي، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، إن الشركة ستسير رحلة ثانية نادرة من نوعها لإسرائيل، اليوم الثلاثاء، لتنقل مساعدات طبية لتسليمها للفلسطينيين.

وسيرت الشركة المملوكة للدولة الإماراتية أول رحلة معروفة تقوم بها شركة إماراتية لإسرائيل، يوم 19 من مايو/أيار.

© AP Photo / Mohamad Torokman

ونقلت الرحلة إمدادات لمساعدة الفلسطينيين على مكافحة فيروس كورونا المستجد، بعد أن قام منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط بتنسيق شحنة تزن 16 طنا من الإمارات.

لكن السلطات الفلسطينية رفضت تسلم تلك الشحنة، قائلة إنها لم تنسق معها في إدخالها.

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ولم يتضح ما حدث منذ ذلك الحين فيما يتعلق بالشحنة الأولى. ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم السلطة الفلسطينية للتعليق.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد للطيران لـ"رويترز" في رسالة بالبريد الإلكتروني إن رحلة اليوم، مثل الرحلة الأولى، ستكون للشحن فقط وبدون ركاب.

وقالت: "تواصل الاتحاد للطيران تسيير رحلات إنسانية توفر المساعدات المطلوبة بشدة لدول داخل نطاق شبكتها وخارجه".

ولا ترتبط إسرائيل بعلاقات دبلوماسية مع الإمارات أو أي من دول الخليج العربية الأخرى، وليست هناك رحلات طيران تجارية بينها.

​ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن رحلة الاتحاد للطيران اليوم، لاستكمال شحنة مساعدات من الإمارات للفلسطينيين.