خبير: "التحالف العربي لا يريد إقصاء الحوثيين لكنه يضطر لوقف هجماتهم"

في حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال خالد محمد مدير تحرير "إرم نيوز" الإماراتي إنه بعد كل هذه السنوات من الحرب لم يعد أحد بحاجة إلى دليل على جدية التحالف في رغبته إنهاء الحرب والبحث عن حلول تسوية سياسية.

وتابع محمد أن "الحوثيين يواصلون اختراق كل التهدئات ويشنون هجمات؛ لذا يضطر التحالف من حين لآخر إلى شن غارات لوقف الهجمات الحوثية".

© AFP 2020 / Mohammed HUWAIS

وأضاف محمد إننا الآن دخلنا إلى مرحلة يجب على المجتمع الدولي خلالها أن يتحمل مسؤلياته؛ فالتحالف لم يطالب أبدا بإقصاء الحوثيين أو إلغائهم كمكون موجود على الساحة اليمنية، ولكن يتطلب الحل وجود أصوات عاقلة بين الحوثيين وأن يوقنوا بأنهم لن يكونوا قادرين على تحقيق حل عسكري، كما أن التحالف لم يشأ التصعيد الكامل لأن معظم المناطق التي يتحصن بها الحوثيون بها مدنيون وهي مناطق سكنية، لذا أؤكد أنه لا حل لتلك الأزمة سوى بالتسوية السياسية"

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كانت جماعة أنصار الله "الحوثيين قد اتهمت التحالف العربي، بشن غارات مكثفة، على محافظات مأرب وحجة وصعدة والجوف شمال اليمن وصلت إلى 40 غارة.

فيما أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، إسقاط طائرة مسيرة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، شرق العاصمة صنعاء.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الأمم المتحدة لتقديم حزمة مساعدات إلى اليمنيين نتيجة تفشي فيروس كورونا، هناك بالاضافة إلى الكوليرا والأوبئة الآخرى مع انهيار النظام الصحي نتيجة الحرب المستمرة منذ خمس سنوات.