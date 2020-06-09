شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عبوة ناسفة تحت عربة تابعة للشرطة العسكرية الروسية شمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفجرت عبوة ناسفة اليوم /الثلاثاء/ تحت عربة تابعة للشرطة العسكرية الروسية في عين العرب شمال سوريا. وذكر المركز الروسي للمصالحة في سوريا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انفجار عبوة ناسفة تحت عربة تابعة للشرطة العسكرية الروسية شمال سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.