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قوات خفر السواحل تنتشل 20 جثة لمهاجرين أفارقة غرق مركبهم قبالة سواحل تونس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول تونسي اليوم الثلاثاء، إن قوات خفر السواحل انتشلت ما لا يقل عن 20 جثة لمهاجرين أفارقة غرق مركبهم قبالة السواحل التونسية.

وتم انتشال الجثث قبالة سواحل صفاقس بعد غرق المركب الذي كان يقل 53 مهاجرا شاركوا في رحلة انطلقت نهاية الأسبوع الماضي باتجاه السواحل الإيطالية.

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وكانت قد أعلنت كوالالمبور أنّها اعتقلت أكثر من 260 مهاجراً غير نظامى من الروهينجا لدى وصولهم إلى المياه الإقليمية لماليزيا، وتمنع هذه الأخيرة أفراد الأقليّة المسلمة الذين فرّوا من بورما من الوصول إلى أراضيها خوفاً من تفشّى ّ.

وقالت السلطات الماليزية فى بيان إنّ سفينة تابعة لخفر السواحل رصدت الإثنين زورقاً على متنه مهاجرون غير نظاميين قبالة جزيرة لانكاوى فى شمال غرب ماليزيا.

وأضافت أنّه حين اقترب خفر السواحل من الزورق، قفز من على متنه 53 مهاجراً فى البحر، قبل أن يتم اعتقالهم، ولفت البيان إلى أنّه أثناء تفتيش الزورق عثر خفر السواحل على 216 مهاجراً آخر من الروهينجا بالإضافة إلى جثة امرأة.

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