فيديو.. الشرطة السودانية تضبط رجل وامراة ادعيا ظهور الكعبة بمنزلهما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت الشرطة السودانية القبض على رجل وامراة إدعيا ظهور الكعبة الشريفة بمنزلهم بحي أركويت جنوب والنصر شرق بمدينة الدمازين وتم فتح بلاغ ضدهما بتهمة (إهانة العقائد الدينية). وفقا لوسائل إعلام سوادنية وخلا الفيديو.. يطلب الرجل من المواطنين الدخول في غرفته المظلمة وبعد إغلاق بابها يطلب منهم (التكبير والتهليل) و(لبيك أللهم لبيك).

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