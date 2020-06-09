شكرا لقرائتكم خبر عن محام: البحرين تخلى سبيل الناشط البارز نبيل رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال محمد الجيشي محامي الناشط البحريني البارز في الدفاع عن حقوق الإنسان نبيل رجب إن السلطات أطلقت سراح موكله. ويقضي رجب، المعارض البارز الذي لعب دورا رئيسيا في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011، عقوبة بالسجن خمس سنوات بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد الضربات الجوية السعودية في اليمن.

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