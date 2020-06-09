شكرا لقرائتكم خبر عن تجمع حاشد بصفاقس التونسية ورفع شعارات ضد الغنوشي تصفىه بـ"السفاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجمعت نقابات قطاع النقل والسكك الحديدية وديوان البحرية التجارية والموانئ والشركة التونسية للشحن، أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، على خلفية الإضراب العام الذي أقرته هذه القطاعات. وهتف مئات المحتجين “يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح”، ومجموعة من الشعارات الأخرى منها “شادين شادين في شراح الموقوفين”، و”يا غنوشي يا حقير الاتحاد لن يستقيل”، و”تونس حرة والإرهاب على برة” و“يا عفاس يا جبان النقابي لا يهان”. وفقا لصحيفة الجريدة التونسية.

وأعرب المحتجون عن رفضهم لما أسموه “هجمة ممنهجة تستهدف منظمة الشغيلة ورموزها ومناضليها من بعض الأطراف التي تكن العداء لها، وتحاول تكريسه باعتقال نقابيي الصحة بتهم باطلة وبتدخل من أطراف سياسية”.

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يذكر أن الإتحاد العام التونسي للشغل أعلن عن إضراب بجميع قطاعات النقل البري والبحري والحديدي والجوي بصفاقس أمس الإثنين، وذلك في إطار الإضرابات الجهوية القطاعية والتضامنية ضد الهجمة الممنهجة "لإستهداف الإتحاد ورموزه ومناضليهمن بعض الأطراف التي تكن عداء للمنظمة وتحاول تكريسه من خلال إعتقال النقابيين بالصحة بتهم باطلة وبتدخل سافر من أطراف سياسية".

وعلى إثر ذلك، أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، عن تغييرات على الخط تونس صفاقس قابس بسبب الإضراب القطاعي في ولاية صفاقس الذي سيشمل النقل الحديدي.