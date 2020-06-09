تونس " صفر" إصابات بفيروس كورونا لليوم السادس على التوالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الثلاثاء أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في عموم البلاد لليوم السادس على التوالي.
وقالت الوزارة عبر صفحتها على "فيس بوك": "تعلم وزارة الصحة أنه بتاريخ 08 يونيو 2020، تمّ إجراء 160 تحليلا مخبريا من بينها 01 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 55579.
وقد تم تسجيل 01 تحليلا إيجابيا لحالة إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس وصفر حالات إصابة جديدة، ليستقر العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس على 1087 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 982 حالة شفاء و49 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و56 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.
ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 7.2 ملايين حالة، إضافة إلى أكثر من 409 ألف حالة وفاة، وتخطت حالات الشفاء أكثر من 3.5 ملايين حالة حول العالم.
يذكر أن فيروس كورونا المستجد قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى، فى مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى مختلف دول العالم، وفيما تواصل الجهات المعنية فى أنحاء العالم جهودها المستمرة من أجل التوصل إلى لقاح أو علاج لهذا الفيروس فى أقرب وقت ممكن.
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