شكرا لقرائتكم خبر عن مطاعم الأردن تواجه خطر إعادة الإغلاق حال عدم الالتزام بتدابير كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت فرق التفتيش والرقابة التابعة لوزارة السياحة والآثار والجهات المعنية الأخرى، أمس الاثنين خمسة مطاعم سياحية، وحررت مخالفات ووجهت انذارات لـ15 مطعماً آخر، لعدم التزامها بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة التي حددتها الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إن لجان الكشف على المنشآت السياحية قامت بجولة تفتيشية ورقابية مساء أمس، واتخذت المقتضى القانوني بحق المخالفين الذين لم يتقيدوا بإجراءات وشروط المحاذير التي وضعتها وزارة السياحة والآثار.

وبينت الوزارة أن فرق الكشف على المطاعم السياحية تشكلت من لجنتين تضم كل واحدة في عضويتها ممثلين عن وزارات السياحة والاثار والصحة والعمل والصناعة والتجارة، وامانة عمان الكبرى، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وجمعية المطاعم السياحية، وجمعية الفنادق الاردنية، والشرطة السياحية.

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ورصدت فرق التفتيش ملاحظات عديدة تمثلت بوجود مواد منتهية الصلاحية، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة لتقديم خدمة الأرجيلة في بعض المنشآت، وعدم التقيد بمعايير التعقيم والنظافة والتباعد الجسدي.

وأكدت الوزارة أن فرق التفتيش والرقابة على التدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة، ستواصل جولاتها الميدانية على المنشآت السياحية للتأكد من التزامها بالتعليمات التي حددتها في الدليل الارشادي الذي عممته الاسبوع الماضي، حيث سيجري وضع لاصق خاص على كل منشأة مطبقة للإجراءات وتلتزم بالدليل.

وقالت الوزارة إنه في حال الاستمرار بعدم التقيد بالتعليمات والتدابير، والتي قد تؤدي هذه المخالفات الى تسجيل حالات اصابة بالفيروس، قد يدفع الجهات الصحية إلى إعادة النظر في قرار فتح المطاعم