شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تغلق مناطق سياحية فى إطار الحد من انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العليا العمانية المكلفة، ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، إغلاق الجبل الأخضر، وجبل شمس، وولاية مصيرة، ومحافظة ظفار، ومنع أى تجمّعات أو أنشطة سياحيّة فيها، اعتبارًا من السبت المقبل الموافق 13 يونيو الجارى حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 3 يوليو 2020.

وقالت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدى وزير الداخلية العمانية ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية، إن القرار جاء بمناسبة حلول موسم السياحة الصيفية فى السلطنة، وفى ضوء الإجراءات الاحترازية التى أقرّتها اللجنة للحدّ من انتشار الفيروس، مشيرة إلى أنه سيتم تقييم الوضع حسب المعطيات الوبائية لكلّ منطقة على حدة.

كما قررت اللجنة، بناءً على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فى القطاعين العام والخاص، إعادة فتح حزمةٍ جديدةٍ من الأنشطة التجاريّة والصناعيّة ابتداءً من غدا الأربعاء، مشيرة إلى أن الجهات المختصة ستقوم بالإعلان عن تفاصيلها، والاشتراطات الصحيّة اللازمة لمزاولتها.

وكانت وزارة الصحة العمانية، قد أعلنت تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالى إلى 81، كما تسجيل 604 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد ؛ ليصبح العدد الكلّى للحالات المسجلة فى السلطنة 17486.

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وفى وقت سابق ذكر التليفزيون الرسمى الخميس، نقلا عن مرسوم سلطانى إن حكومة سلطنة عمان أنشأت جهاز الاستثمار العمانى لتملك وإدارة معظم صناديق الثروة السيادية وأصول وزارة المالية.

وسيسمح المرسوم، الصادر عن السلطان للجهاز الجديد بتملك جميع الأصول العامة باستثناء شركة تنمية نفط عمان وحصص الحكومة فى مؤسسات دولية.

وأضاف، أن جهاز الاستثمار سيحل محل صناديق الثروة السيادية فى الوثائق الرسمية للبلاد.