شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة برلمانية ليبية تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب الليبى عيسى العريبي، ضرورة وقف إطلاق النار ووقف تهديد المنشآت النفطية لإعادة فتح وتصدير النفط ووضع آلية ولو مؤقتة لتوزيع عائداته بشكل عادل كونه ثروة قومية لكل الليبيين.
وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس النواب الليبى، أن عيسى العريبى أكد أنه آن الآوان لوضع حل جذرى لتوزيع ثروات الليبيين بينهم بالتساوى وعودة المؤسسة الوطنية لمقرها القانونى بمدينة بنغازى وتوحيد مؤسسات الدولة.
وأعلنت مؤسسة النفط الليبية فى ليبيا حالة القوة القاهرة في تحميلات حقل الشرارة النفطي.
وكانت قد أكدت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في بيان، استئناف بعض الإنتاج في حقل الشرارة النفطي العملاق بجنوب البلاد. كان مهندسان في الحقل أبلغا رويترز أن الإنتاج يعود تدريجيا عقب حصار أغلق الحقل البالغة طاقته 300 ألف برميل يوميا لأكثر من أربعة أشهر.
وقالت مؤسسة النفط إن الإنتاج عاد إلى حقل الشرارة "بعد مفاوضات طويلة قامت بها المؤسسة لفتح صمام الحمادة الذي تم إغلاقه بشكل غير قانوني في شهر يناير الماضي".
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