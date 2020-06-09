شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء السودانى يستمع لإفادة من وزير الرى حول آخر تطورات ملف سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمع مجلس الوزراء السودانى في اجتماعه برئاسة د.عبد الله حمدوك رئيس الوزراء، إلى إفادة من وزير الري والموارد المائية، حول آخر تطورات ملف سد النهضة، والذي شرح بالتفصيل المجهودات التي قام بها السودان عبر رئيس مجلس الوزراء، في التواصل مع دولتي مصر واثيوبيا لإقناعهم بضرورة العودة للمفاوضات . وفقا لصحيفة المجهر السياسى السودانية.

وأوضح فيصل ممحمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية في تصريحات صحفية ، أن موقف السودان ظل ثابتا وهو ضرورة العودة لطاولة التفاوض، مبينا أن رئيس الوزراء كان قد عقد لقاءات عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رئيس الوزراء المصري ووفده المفاوض ومع رئيس الوزراء الأثيوبي ووفده المفاوض وتم التوصل إلى ضرورة العودة للمفاوضات.

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وقال فيصل أن إجتماعا لوزراء الري في الدول الثلاث سيعقد اليوم الثلاثاء ، للتمهيد للعودة للمفاوضات من حيث توقفت في فبراير الماضي مؤكدا أن السودان يشدد على أن لا تبدأ عمليات ملء الخزان من غير التوافق بين الدول الثلاث، مؤكدا أن السودان ليس وسيطا وإنما طرف من الأطراف الثلاثة وبالتالي هو يتأثر بعملية ملء الخزان خاصة وأن سد الروصيرص على مقربة من سد النهضة حيث سيتأثر بعمليات ملء الخزان .

وأوضح وزير الثقافة والاعلام السودانى ، أن المفاوضات السابقة نجحت في الوصول إلى اتفاق بين الدول الثلاث بنسبة 90% وتبقت 10% متعلقة بالتفاصيل الفنية لذلك من الممكن التوافق على ما تبقى من نقاط حتى يبدأ العمل في سد النهضة بتعاون وتوافق بين الدول الثلاث لتحقيق المنفعة المشتركة.