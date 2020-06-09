رئيس الحكومة الفلسطينية: الإمارات لم تنسق معنا بشأن طائرة المساعدات

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الثلاثاء، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، لم تُنسق مع حكومته، بشأن أي مساعدات محتملة، تحملها طائرة إماراتية، من المقرر أن تهبط مساء اليوم في مطار بن غوريون الإسرائيلي.

وجاءت تصريحات اشتية ردا على سؤال، خلال لقاء عقده في مكتبه، مع وسائل إعلام أجنبية.

وأضاف اشتية "لا علم لنا بتلك المساعدات، وقد سمعنا عنها من وسائل الاعلام، ولم ينسق معنا بشأنها".

وتابع "نُرحب بأي مساعدات دولية لنا، لكن بعد التنسيق والحديث معنا مباشرة".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) قد قالت، إن طائرة إماراتية سوف تحط مساء اليوم الثلاثاء في مطار بن غوريون الإسرائيلي، قرب مدينة تل أبيب، في رحلة مباشرة من أبو ظبي إلى إسرائيل.

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وأضافت هيئة البث، إن الرحلة تم تنسيقها من خلال وزارة الخارجية الإسرائيلية، وإن الطائرة ستحمل شعار دولة الإمارات العربية المتحدة، وسوف تحمل مساعدات طبية موجهة للفلسطينيين.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد رفضت استقبال مساعدات طبية إماراتية، قبل نحو 3 أسابيع، حملتها طائرة هبطت في مطار بن غوريون الإسرائيلي.

وفي حينه، بررت الحكومة رفضها، بسبب "غياب التنسيق معها بشأن المساعدات".

ولا تُقيم الإمارات علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل، رغم التقارير العديدة عن وجود اتصالات غير معلنة بين البلدين.

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