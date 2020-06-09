الجزائر تعلن ترحيل قنصل مغربي وصفها بـ"العدو"‎

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

أعلنت الجزائر، الثلاثاء، مغادرة قنصل مغربي لأراضيها، بطلب منها، على خلفية أزمة أثارها بين البلدين.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الناطق باسم الرئاسة الجزائرية، محمد السعيد، خلال مؤتمر صحفي.

ومنتصف مايو/ أيار الماضي، استدعت الخارجية الجزائرية السفير المغربي لحسن عبد الخالق، احتجاجا على تداول مقطع فيديو لقنصل الرباط بمدينة وهران (غرب) وصف الجزائر "بالبلد العدو" خلال لقاء مع أفراد من الجالية المغربية.



وحسب الناطق باسم الرئاسة الجزائرية "القنصل المغربي (احرضان بوطاهر) غادر فعلا التراب الوطني، بعد أن طلبت الجزائر سحبه لأنه تجاوز حدوده بتصرفاته".

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وأضاف أن "تصرفه (القنصل) لم يكن مستغربا لأنه ضابط في المخابرات المغربية".



وتابع: "هذه الصفحة في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين طويت (..)، نحن نعمل على رفع المستوى حفاظا على العلاقات بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي".

والشهر الماضي، تناقلت وسائل إعلام جزائرية وصفحات شبكات التواصل الاجتماعي، مقطعا يظهر لقاء قالت إنه للقنصل المغربي في مدينة وهران، أحرضان بوطاهر، مع أفراد من الجالية المغربية أمام مقر القنصلية بالمدينة.



وفي سياق دعوته الجالية لمغادرة المكان، برر القنصل طلبه "بأنكم تعرفون أننا على أرض بلد عدو".

ومنذ عقود، تشهد العلاقات الجزائرية المغربية انسدادا على خلفية ملفي الحدود البرية المغلقة منذ 1994، وقضية إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة "البوليساريو".

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