هنية يدعو الدول العربية والإسلامية لمواجهة خطة "الضم" الإسرائيلية

غزة/الخليج 365-



دعا إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإٍسلامية "حماس"، قادة الدول العربية والإسلامية إلى "التحرك العاجل لمواجهة سياسة الضم الإسرائيلية".

جاء هذا في رسالة أبرق بها هنية إلى "قادة وزعماء أكثر من 40 دولة عربية وإسلامية"، بحسب بيان صدر عن الحركة، ووصل وكالة الخليج 365.

وقال هنية في الرسالة إن خطة الضم هي "عدوان جديد يضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال (الإسرائيلي) ومجازره عبر تاريخه الأسود بحق شعبنا الفلسطيني وشعوب المنطقة، والتي باتت تشكّل خطرًا حقيقيًا على حاضر ومستقبل فلسطين والأمَّة العربية والإسلامية قاطبة".

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وطالب هنية زعماء الدول، بـ"عقد قمّة عربية وإسلامية" من أجل دعم الموقف الفلسطيني الموحّد الرافض لكل "مشاريع الاستيطان والتهويد" في الضفة بما فيها القدس، ومخططات تصفية القضية الفلسطينية.

كما دعا إلى توفير "شبكة أمان سياسية ودبلوماسية واقتصادية وإعلامية لحماية المشروع الوطني الفلسطيني القائم على حقّ الشعب الفلسطيني الطبيعي في انتزاع حقوقه وتحرير أرضه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد قال إنه يعتزم الشروع بضم مساحات واسعة من الضفة الغربية بدءا من الأول من يوليو/تموز المقبل.

وردا على ذلك أعلنت القيادة الفلسطينية إن منظمة التحرير الفلسطينية باتت في حلّ من الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

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